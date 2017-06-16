Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей
16 июня 2017, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Мигранты стали меньше беспокоить жителей столицы, что связано с легализацией работы большинства приезжих, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Они проходят медосмотры и платят немалые налоги.
"Эти налоги приличные — это около 12-14 миллиардов в год, очень большой объём. Раньше мы получали ноль", — отметил Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее Кабмин внес в нижнюю палату парламента проект закона об увеличении административных штрафов за предоставление услуг нелегальным мигрантам, в целях обеспечения национальной безопасности.
Также стало известно, что с начала текущего месяца и по 12 июля включительно «Почта России» не будет оказывать услуги по регистрации уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию, эту функцию будут выполнять органы МВД.