Собянин рассказал, почему мигранты стали меньше беспокоить москвичей

Мигранты стали меньше беспокоить жителей столицы, что связано с легализацией работы большинства приезжих, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Они проходят медосмотры и платят немалые налоги.

"Эти налоги приличные — это около 12-14 миллиардов в год, очень большой объём. Раньше мы получали ноль", — отметил Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Кабмин внес в нижнюю палату парламента проект закона об увеличении административных штрафов за предоставление услуг нелегальным мигрантам, в целях обеспечения национальной безопасности.

Также стало известно, что с начала текущего месяца и по 12 июля включительно «Почта России» не будет оказывать услуги по регистрации уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию, эту функцию будут выполнять органы МВД.