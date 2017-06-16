Перевозчики России обсудили проблемы отрасли за круглым столом

Транспортные компании РФ обсудили в формате «делового завтрака» актуальные проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются в своей работе. Круглый стол был организован специалистами группы компаний «Деловые Линии». Все предложения по совершенствованию регулирования рыка грузоперевозок лягут в основу изменений действующего законодательства.

«Платон», «Яровая», весы и другие проблемы



Систему «Платон», которая была внедрена в обязательном порядке в прошлом году, серьезные транспортные компании воспринимают уже как данность. Ее игнорируют лишь некоторые частники, которые по этой причине лишаются части клиентов, - зачастую для заказчиков наличие системы «Платон» является серьезным аргументом в выборе перевозчика. Однако, у нее есть и свои очевидные минусы.

Главный минус системы «Платон» - отсутствие электронного оборота документов и детализации расходов. В данный момент серьезный перевозчик не может представить клиенту доказательства того, что он является добросовестным плательщиком.



С середины прошлого года добавилось хлопот и с так называемым «пакетом Яровой» - реализованные благодаря антитеррористическому пакету нововведения в законе «О транспортно-экспедиционной деятельности» существенно усложнили процедуру приемки-передачи груза.



Напомним, что с середины прошлого года все перевозчики обязаны проверять достоверность предоставленных клиентом документов и сведений, а также информацию о свойствах груза и условиях его перевозки. Как в таких условиях быстро проверить сборный груз или опломбированный контейнер — большой вопрос.



Кроме того, с прошлого года повсеместно начали устанавливаться пункты весового контроля. Большегрузы не только автоматически взвешивают, но и высылают штрафы при нарушении норм. Однако, здесь есть загвоздка — случается, что на одних весах грузовик весит в пределах нормы, а на других машину оказывается уже с большим перевесом. Перевозчики хотят, чтобы весы были точными и «честными», а сама система работала предельно прозрачно.

А пока весовой контроль далек от идеала, мы предлагаем оставить штрафы только за перевес, без ныне существующих санкций за развесовку по осям, — уточняет директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии» Михаил Петров.











Страхование страха



Существенной угрозой для перевозчиков является потеря груза. При этом, если у больших организаций работой с полицией занимаются собственные юристы, небольшому бизнесу приходится просить «защиту» у коллег по цеху.

Кроме того, для перевозчиков зачастую завышают тарифы на страховку грузов.

Альтернативы есть, но они не продуманы.



Как уточнил директор департамента по развитию FTL «Деловых Линий» Артем Ефимов, в их организации все грузы застрахованы на сумму 10 млн рублей, что позволяет покрыть расходы в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, для удобства клиентов была пересмотрена система выплат: процесс урегулирования претензий составляет 7-14 дней, документооборот полностью электронный, список необходимых документов сокращен до 4. Кроме того, страхование будет включено в будущую программу лояльности для постоянных клиентов.



Неравные условия для работы

Грузоперевозчики уверены, что крупные и мелкие компании в данной сфере находятся в совершенно неравных условиях. Те компании, которые неукоснительно соблюдают все требования законодательства, тратят на это существенно больше тех организаций, которые работают «втемную».

Также много вопросов есть к контролю за перевесом. Мелкие частники предпочитают перегружать машины стройматериалами и тем самым портят дороги, а закон жестко контролирует крупных перевозчиков. Получается, что законотворцы борются не с теми.



Немаловажны и условия труда, которые были изменены после введения нового приказа №15 Минтранса РФ от 20 августа 2004г. Согласно документу водители больше не могут спать в машине и проезжать в день свыше 400 километров. Для соблюдения всех норм закона в рейс приходится отправлять больше водителей, а сам маршрут прокладывать по трассам, где есть места для полноценного отдыха. Все это приводит к затратам. А недобросовестные организации с легкостью избегают дополнительных расходов, что помогает их бизнесу развиваться, однако это развитие идет за счет нарушений безопасности перевозок.











Добиться перемен

Суммировать предложения транспортных компаний призвана рабочая группа при Минтрансе РФ, куда входят и представители ГК «Деловые Линии». Эта структура появилась после первых проблем с запуском «Платона».



- Сейчас идет много обсуждений, однако конкретных предложений пока нет, - пояснил директор управления по экспедиторской деятельности «Деловых Линий» Михаил Петров. - На наших встречах мы готовим четкие претензии и записываем идеи, которые лягут в основу новых проектов законов.