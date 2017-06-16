Подростка из Нефтеюганска за самый смелый вопрос президенту наградят iPhone 7

Ателье Caviar выпустило серию «президентских iPhone 7» с портретом Владимира Путина и один из таких айфонов ателье подарит подростку из Нефтеюганска Даниилу Прилепе за самый смелый вопрос президенту.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, Даниил Прилепа спросил президента о борьбе с коррупцией. «Почему Вы их (коррупционеров) не сажаете в тюрьму, зачем эти домашние аресты?» - спросил подросток президента.

Путин напомнил подростку, что важно не только само наказание, но и его неотвратимость, - к этому надо стремиться, сообщает «Лайф». Вопрос Даниила признан самым смелым на «Прямой линии».