В российских городах может появиться туристическая полиция

Поток туристов в Россию все возрастает и полиции требуются люди с навыками общения с иностранными гражданами. Такое заявление 16 июня сделал перед журналистами министр МВД Владимир Колокольцев.

В 2014 году МВД создало «пилотное» подразделение туристической полиции и этот опыт признан очень правильным. Усилия в этом направлении следует наращивать, сказал Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Подразделения туристической полиции планируют создать в крупнейших российских туристических центрах, таких как Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань.

Сотрудники туристической полиции будут обязаны владеть несколькими языками: английским, испанским, французским, немецким, и даже китайским.