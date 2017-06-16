Путин высказал свое мнение о конфликте между Учителем и Поклонской

Режиссер Алексей Учитель присутствовал на встрече с Владимиром Путиным вместе с актером, худруком Губернского театра Сергеем Безруковым. С просьбой к президенту разорбраться в ситуации с картиной "Матильда" обратился к главе государства Безруков.

Путин отметил, что Россия - страна большая с разными точками зрения и оценками, фильмы про царскую семью снимали раньше. Президента заявил, что знаком с Учителем лично, уважает его и знает как патриотически настроенного человека.

"Мне бы не хотелось вступать в его спор с Натальей Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Вы говорите, что пытается запретить. Но никто не пытается запретить. Она пытается защитить свою позицию, но никаких решений по поводу этого нет. И я очень рассчитываю на то, что у нас диалог открытый в обществе сохранится. Но призываю всех к тому, чтобы этот диалог велся в рамках приличия и в рамках закона",- ответил Путин на просьбу Безрукова.

Алексей Учитель рассказал, что встретился 12 июня с Поклонской и предложил ей посмотреть фильм, она

отказалась. Создатель "Матильды" отметил, что, фильма-то еще никто не видел, и государственые деньги тратятся на одинаковые проверки.

Возможно, ответ президента поставит точку в этом споре.