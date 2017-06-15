Путин призвал взвешенно принять решение о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что решение о повышении пенсионного возраста должно приниматься взвешенно и без спешки. Президент подчеркнул, что к этой теме необходимо "очень аккуратно относиться".

По словам главы государства, решение пока не принято, но обсуждение идет на экспертном, правительственном уровне.

"Решение не принято. Эксперты полагают, что если этого не сделать то будут падать пенсии, а количество работающих будет уменьшаться. Это все реалии, с которыми мы сталкиваемся и должны иметь в виду", - подчеркнул Путин.

Ранее аналитики НИИ при российском Министерстве финансов опубликовали отчет по размеру пенсионных выплат в России. Согласно отчету, к 2030 году средний размер пенсий не увеличится, а напротив, сократится.