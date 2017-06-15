Вопрос президенту на «Прямой линии» задал актер Сергей Безруков. Артист попросил президента поставить точку в скандальной истории с фильмом «Матильда»: запретят ли эту картину для показа или нет.

Владимир Путин заявил, что фильм «Матильда» никто запрещать не собирается и массовый зритель картину увидит. На линии присутствовал и сам режиссер «Матильды» Алексей Учитель «Матильда». Режиссер предположил, что окончательный вывод о картине депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской мешает то, что она отказалась посмотреть фильм, против которого борется. Путин в свою очередь напомнил, что Поклонская имеет право иметь свое мнение на счет картины и попросил диалог по по поду фильма удерживать в рамках приличия.