Жители поселка Томинского хотят работать на ГОКе

Вчера, 14 июня, на Михеевский ГОК в Варненском районе Южного Урала приехали 30 жителей Томинского сельского поселения. РМК организовала для них экскурсию, чтобы южноуральцы лично посмотрели на работу современного ГОКа.









Преподаватели школ и детских садов, депутаты, бизнесмены и соцработники были настолько впечатлены чистотой и экологичностью производства, что записали видеообращение для президента страны Владимира Путина с просьбой построить Томинский ГОК.







Участники экскурсии активно делились своими положительными впечатлениями. Чистота, порядок, свежий воздух – вот что в первую очередь заметил томинцы. Им провели большую экскурсию по всему комбинату. Томинцы лично посмотрели на карьер по добыче медно-порфировой руды, крупнейшую в России гирационную дробилку для первичного дробления руды, конвейер для транспортировки крупнодробленой руды на склад. Экскурсантам показали и обогатительную фабрику, где измельчают руду и извлекают полезные компоненты, а также производят медный концентрат.



Кроме того, южноуральцы отметили, что ГОК предоставляет местным жителям преимущественное право на трудоустройство. Как подчеркнула член совета депутатов Томинского сельского поселения Людмила Адимова, необязательно быть инженером, можно обучиться на комбинате, получить работу и хорошую зарплату.

- Это очень важно в наше время для молодежи, - сказала она. – Я с первых дней поддерживаю строительство Томинского ГОКа.











Томинцы прогулялись и по Варне,и по местной деревне Катенино, которая расположена в трех км от комбината. Они поговорили с местными жителями и даже трогали руками траву. Чистота, порядок, хороший воздух – о качестве жизни им лично рассказали местные жители.

Директор Томинской школы Наталья Чуйдук отметила, что в Варне очень чисто и красиво.

- Томинский ГОК нам нужен для того, чтобы наша молодежь не уезжала, а оставалась работать на своей земле, - пояснила она - И, конечно, ГОК - это благоустройство, поддержка пенсионеров, молодых семей, детей. То, что в Варненском районе кормят всех детей в школах бесплатно, да еще 500 из них – два раза в день – это вообще здорово.



Теперь все те, кто побывал на экскурсии, возлагают на Томинский ГОК большие надежды.







