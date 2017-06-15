В эфире показали жёсткие вопросы, адресованные Путину

Организаторы «Прямой линии» впервые применили рискованный прием — вывели на экран в виде всплывающих сообщений самые «жесткие» вопросы, продолжающие поступать в адрес президента.



Так, автор одного из них, обращаясь к главе государства на «ты», поинтересовался, действительно ли тот считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами». Другой захотел узнать, правда ли, что оппозиционер Алексей Навальный, выпустивший недавно фильм «Он вам не Димон» о яхтах и дачах главы правительства Дмитрия Медведева теперь снимает фильм о самом Путине. Житель Перми Александр Чулков, не стесняясь, спрашивает, когда президент уйдет в отставку. Кто-то указал Путину на нарушение Конституции по части президентского срока.



За отбор и вывод полученных вопросов на экран отвечают совместно команды трех телеканалов — «Первого канала», «России-1» и НТВ.



