Владимир Путин: я стал дважды дедушкой

Сегодня президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских граждан в рамках проекта «Прямая линия с Путиным». Главу страны не могли не спросить про его семью, хотя эти темы ранее были запретными.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. Американец заявил, что в интервью не было запретных тем и он поинтересовался, есть ли у Путина внуки.

Такой же вопрос задал на Прямой линии и один из россиян. Путин от вопроса уклоняться не стал и сказал, что недавно стал дедушкой, причем, во второй раз. Глава государства сказал, что не хотел бы, чтобы его внуки были «принцами крови», поэтому делает все, чтобы они жили жизнью обычных людей. Мама внуков Путина занимается наукой и живет в Москве. Эту информацию президент специально выдал для тех, кто распускает слухи, будто бы родственники Путина живут за границей.