В больнице скончался писатель Баян Ширянов

Писатель Кирилл Воробьев, известный под псевдонимом Баян Ширянов, скончался в больнице в ночь на 15 июня в возрасте 52 лет, сообщила группа поддержки в Фейсбуке. Объявлен сбор средств на похороны.

Пока эти хлопоты взяла на себя сиделка Наталья. Воробьев был разведен.

Месяц назад писателя госпитализировали в критическом состоянии с осложнением цирроза печени. Несколько лет назад Воробьеву диагностировали энцефалопатию головного мозга. Кроме того, он болел варикозом и гепатитом и последние два года лечился на дому.

Автор романов «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж» был известен в 90-е годы. Его трилогия посвящена жизни наркозависимых москвичей.