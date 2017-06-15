Для выхода на военную пенсию может быть увеличен срок выслуги

В России разрабатывается новый законопроект, согласно которому будет увеличен срок службы для выхода на военную пенсию – с 20 до 25 лет. Поправки могут быть приняты после президентских выборов 2018 года.

Об этом узнал «Коммерсантъ» от источника, близкого к руководству силовых ведомств, и собеседника в Минобороны.

Нововведение не коснется тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Остальным же для получения военной пенсии придется отслужить на пять лет больше. Будет ли введен переходный период, пока неизвестно.

Это поможет бюджету сэкономить сотни миллиардов рублей, но и отбить желание идти на военную службу.



