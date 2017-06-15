Экспертиза так называемых «екатеринбургских останков», которые были найдены на месте расстрела российской императорской семьи, завершена Следственным управлением РФ. Об этом 15 июня сообщил епископ Тихон.

Епископ Егорьевский Тихон близок к расследованию обстоятельств гибели российского императора Николая II и сегодня он заявил журналистам, что СК РФ завершил промежуточные итоги опознания останков, которые могут принадлежать членам императорской семьи, которая была расстреляна в 1918 году в лессах под Екатеринбургом, пишет «РГ».

По словам Тихона, итоги экспертизы были озвучены накануне на совместном заседании главы СК РФ Александра Бастрыкина и Патриарха Кирилла. В ближайшее время результаты экспертизы будут преданы огласке. Император Николай II был возведен РПЦ в ранг святого, так что в случае, если будет доказана принадлежность останков императору, то именоваться они станут «святыми мощами». Пока СК РФ не дал разрешения на обнародования результатов экспертизы останков.