Свыше 700 южноуральцев приехали с экскурсией на Михеевский ГОК

За год на Михеевский ГОК приехали больше 700 жителей Южного Урала. Депутаты и учителя, предприниматели и активные южноуральцы из Коркино, Челябинска и Магнитогорска, а также поселков Томинский, Полетаево, Первомайский, Роза и других городов и поселков узнали, чем «живет и дышит» комбинат по добыче медной руды.

Руководители ГОКа провели для каждой группы южноуральцев подробные экскурсии – показали все цеха, а также обогатительную фабрику и лабораторию. В любой момент можно было задать вопрос работникам ГОКа и узнать все, что интересует.









Участник одной из экскурсий на Михеевский ГОК, депутат собрания депутатов Коркинского муниципального района Николай Швец рассказал, что раньше слышал про предприятие много самых разных отзывов, но решил лично посмотреть, как оно работает.

- Было, конечно, некоторое волнение, были некоторые иные представления о том, что мы здесь увидим, - уточнил он. - Но когда приехали, меня поразил размах производства, впечатлила чистота, современное оборудование – технологически все на высшем уровне!

Николай Швец был очень удивлен тем, что на всей территории он не почувствовал никаких запахов.

- Подобного производства я нигде не видел, - отметил он.

Подробнее о проекте строительства Томинского ГОКа все южноуральцы могут узнать по телефону горячей линии 8 800 333 98 64 (время работы пн., ср., пт. с 9:00 до 14:00, вт., чт. – с 15:00 до 19:00, первая суббота месяца – с 9:00 до 14:00). Также работает сайт www.tomgok.ru.







