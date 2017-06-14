В Кремле «с болью» читают житейские обращения граждан к президенту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что больше всего волнует россиян, которые пытаются обратиться к первому лицу государства, хотя большинство проблем решаемы на местах, но до «местных князьков» людям не достучаться.



Песков подчеркнул, что социальные вопросы по-прежнему остаются самыми злободневными для наших граждан: это зарплаты, пенсии, социальные пособия, проблемами в сфере ЖКХ и пр. По словам Пескова, в Кремле «с болью» читают житейские обращения граждан, передает РБК. На данный момент их набралось уже свыше полутора миллионов.



В пансионате Управделами президента прошел инструктаж участников «прямой линии».



