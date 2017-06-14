Сегодня столичные метеорологи зафиксировали рекорд низкого атмосферного давления: барометры показали 731,3 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд минимального давления 13 июня в столице был установлен в 1982 году.

Напомним, что сейчас показатели остаются ниже нормы. Согласно данным столичного метеобюро, сейчас барометр показывает 731,5 мм ртутного столба. Более благоприятные погодные условия вернуться в выходные в столичный регион, в Москву придет долгожданное потепление.

Атмосферное давление сейчас на 15 единиц ниже нормального, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.