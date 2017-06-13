В Москве голосование о включении домов в список на реновацию продлят

В Москве голосование о включении в список многоквартирных домов на реновацию продлят на месяц, с 15 июня до 15 июля. Собственники домов, которые хотят, чтобы их включили в программу реновации, смогут провести в течение этого дополнительного времени собрание и подать заявку на вхождение в программу реновации до 15 июля.

Об этом РБК сообщили инсайдеры в мэрии и московском правительстве.

Ранее власти утверждали, что собрание нужно провести до 15 июня, а протокол отправить в управу до 25 июня.

О решение сносить пятиэтажки в Москве впервые объявил мэр Москвы после встречи с Владимиром Путиным в конце февраля. Предполагалось, что в программу реновации войдет почти 8 тысяч домов общей площадью 25 млн кв. м, в которых проживают 1,6 млн человек.

В Госдуме в среду, 14 июня, состоится третье чтение законопроекта о реновации.