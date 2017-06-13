В Кремле прокомментировали итоги митингов оппозиции 12 июня

О митингах оппозиции 12 июня «Аргументы недели» сообщали ранее. Митинги, организованные Антикоррупционным фондом, прошли во многих городах России. Представитель президента РФ прокомментировал исход этих акций.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что в ряде городов протестные акции прошли мирно, а в других, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, не обошлось без провокаций, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в тех местах, где акции оппозиции были согласованы, они прошли спокойно и организованно. Провокации произошли только там, где протестные акции согласованы не были. Представитель российского президента отметил четкую работу правоохранителей 12 июня при охране общественного порядка.