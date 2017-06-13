Путин рассказал Стоуну о спорах с зятьями

Рассказом о своей семье начал президент России Владимир Путин интервью с Оливером Стоуном. Российский политик рассказал о своих дочерях, зятьях и внуках, обойдя вниманием бывшую супругу, которая сейчас снова замужем.

Премьера четырехсерийного документального фильма, снятого американским режиссером Оливером Стоуном, началась 12 июня на кабельном канале Showtime. Российские зрители смогут увидеть фильм «Интервью с Путиным» на Первом канале 19-22 июня в 21:30.

По словам главы государства, дочери никак не связаны с политикой и крупным бизнесом, они занимаются наукой и образованием. Обе они замужние женщины, и глава семейства иногда встречается с зятьями и внуками. При этом Владимир Владимирович посетовал, что его загруженный график не дает возможности часто видеться с родными и играть с внуками.

Стоун поинтересовался у Путина, случаются ли у него расхождения во мнениях по каким-либо вопросам с зятьями, на что тот ответил, что мнения иногда расходятся. "Мы не спорим, мы скорее дискутируем", - пояснил президент.

На реплику Стоуна о том, что Путину очень повезло с детьми, президент ответил: "Я ими горжусь".



У Владимира Путина две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). Старшая дочь названа в честь бабушки по отцу, младшая – в честь бабушки по матери. По некоторым данным, обе родились в Германии. Девочки посещали частную гимназию в Санкт-Петербурге и школу при Посольстве Германии в Москве, а с 2005 года получали образование по индивидуальной программе в Санкт-Петербургском государственном университете. В интервью ТАСС в ноябре 2014 года президент России заявлял, что его дочери живут в Москве.