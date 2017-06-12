Борис Дубровский открыл в Челябинске уникальный сад ШОС и БРИКС

Сегодня, 12 июня, в рамках празднования Дня России губернатор Южного Урала Борис Дубровский вместе с почетными гостями и дипломатическими представителями дружественных государств посадил первые десять остролистных кленов Эсмеральда. Деревца станут основой для создания символического «Сад ШОС и БРИКС» на площади Ярославского в Челябинске.



- В этом году вместе с друзьями, представителями тех стран, с которыми входим в ШОС и БРИКС, закладываем сад – символ нашей дружбы, - отметил глава Южного Урала. - Он станет гордостью Южного Урала.











Борис Дубровский отметил, что Южный Урал населяют люди разных национальностей, и это является нашим достоянием.



– Все мы на протяжении столетий живем в мире: в этом наше большое преимущество, на основе которого мы и будем дальше развиваться на благо нашей родины, - отметил Борис Дубровский.



Напомним, что Челябинск через три года готовится принять саммит ШОС и БРИКС.