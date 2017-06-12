Спецавиация обеспечит москвичам в День России хорошую погоду

Патруль спецавиации начал дежурить, чтобы обеспечить москвичам в День России хорошую погоду, если потребуется. Ранее метеорологи прогнозировали в Московском регионе небольшой дождь.

Для метеоразведки используют самолеты Ан-12, Як-42 и Ан-26. Дежурство продлится до конца дня.

Процесс разгона облаков – "засеивание", ведется при помощи экологически чистых реагентов - йодистого серебра и мелкодисперсного цемента на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских лайнеров коридоров, передает ТАСС.