Жители пяти районов Петербурга решат, на что потратить 50 миллионов рублей

В правительстве Петербурга решили дать жителям нескольких районов по 10 миллионов рублей на исполнение толковых инициатив. Любой человек может предложить инициативу по улучшению жизни рядом с домом, и если она понравится большинству, то городское правительство приступит к ее реализации.

Самый активный район ждет денежный бонус - дополнительные 10 миллионов. В этом году предложения принимают до середины июня, а бюджетную комиссию соберут 1 сентября. Тогда же начнется обучение

жителей, входящих в комиссию, основам правильного распределения государственных денег.

В прошлом году принять участие в программе посчастливилось только двум районам - Василеостровскому и Центральному. Жители первого задумались о благотворительности и улучшении экологии. Они предложили обучать школьников экологическому мышлению и раздельному сбору мусора. А для того, чтобы помочь не только себе, но и бездомным, решили сделать для них специальную будку, в которой можно погреться и помыться в холодное время года, - пишет "Комсомольская правда".

- Мы хотели максимально помочь людям, которые в этом нуждаются, - поделилась глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева. - Эти проекты начнут воплощать в 2017 году.

Были и другие интересные идеи, например, реконструкция парка на реке Смоленке. На берегу залива мало зеленых зон, и горожанам негде отдыхать. Предложения для оформления нового парка самые разные - от художественных

картин, нарисованных мхом, до специальных теплых скамеек.

А в Центральном районе горожанам не хватает… дорог. Для того чтобы было удобно добираться до работы, инициативные жители предложили проложить новые велодорожки вокруг набережной реки Фонтанки. А чтобы было где отдохнуть и поработать, решили внедрить европейское ноу-хау - парклеты.

Это зеленые зоны, в которых есть интернет и розетки для работы на свежем воздухе.

Власти Центрального района не забыли о представителях старшего поколения.

Для горожан, которые предпочитают тихое времяпрепровождение у гранитных набережных, придумали специальные деревянные накладки на скамейки, чтобы любители посидеть и подумать у глади воды не заболели.