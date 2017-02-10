Известный юморист Евгений Петросян оказался в центре коммунального скандала. Бывшие соседи через суд пытаются взыскать за ущерб 350 тысяч рублей, включая 100-тысячные услуги адвоката.

Петросян в той квартире не живет уже 10 лет, сейчас там обитает его родственница по имени Наталья. Но она категорически не согласна с размером претензии. "В районе 240-250 тысяч рублей. Но это не квартира была затоплена. Эта была протечка в комнату 23 квадратных метра. С ремонтом 20-30-летней давности", - цитируют «Вести.Ru» виновницу потопа, из-за которого пытались подмочить доброе имя юмориста.

Первые слушания в суде должны состояться 21 февраля. Евгений Петросян просит ни себя, ни свою супругу, Елену Степаненко, в это мокрое дело не впутывать.





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