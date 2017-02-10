Депутат Милонов предложил запретить эротические СМИ

Единоросс из Госдумы РФ Виталий Милонов 10 февраля выступил с предложением запретить так называемые «эротические СМИ». Имеются в виду издания, которые специализируются на эротической тематике.

Милонов предлагает убрать из закона о СМИ соответствующую статью, где сформулированы основные критерии прессы, которая пишет про эротику, сообщает РИА Новости.

Статья под номером 37 закона о средствах массовой информации обозначает «эротические СМИ» как издания, которые эксплуатируют интерес к сексу. Милонов считает, что эту статью надо изъять из закона, так как подобная тематика пользу обществу , по мнению Милонова, не может приносить. Если следовать депутатской логике, то эротические издания «пропагандируют разврат», а стало быть, их надо запретить.