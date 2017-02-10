Жительница культурной столицы шокировала интернет силой своей груди (ВИДЕО)

Жительница Санкт-Петербурга Саманта Ли своей выдающейся (далеко выдающейся) грудью пока не рвет цепи, но с рубашками и блузками справляется легко. Женщина имеет в интернете свою собственную страницу.

Хрустят и отлетают пуговицы, рвутся рубашки и блузки… Так выглядят в сети видеоролики Саманты Ли. Женщина только во время одного ролика порвала на себе три новые рубашки. Но, похоже, что ради искусства дама за ценой не постоит.

Девушка на своей страничке в «Инстаграм» подчеркивает, что все ее данные – от природы, а не от пластического хирурга. Что ж, тем ценнее достижения этих самых данных. Саманта Ли обожает кошек: на одном из видео ее любимица массирует ей грудь.