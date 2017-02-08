Петербургская капелла поздравила с Днем рождения свою кошку

Анжелина – кошка непростая, она – талисман Петербургской капеллы, ее любят не только артисты, но и зрители. Анжела имеет своих фанатов и ей даже пишут письма. Сегодня у кошки День рождения и животное поздравили.

Кошка попала в капеллу ровно год назад, взяли ее из Эрмитажа, сообщает ТАСС.

Анжелина прямо в концертном зале, любят ее как артисты, так и постоянные зрители. Кошка даже получает письма от зарубежных почитателей. Поклонники рисуют Живетпрямо в концертном зале, любят ее как, так и постоянные зрители. Кошка даже получает письма от зарубежных почитателей. Поклонники рисуют портреты Анжелины и присылают открытки, кошка стала символом для детских абонементов.