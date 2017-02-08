“Группы смерти” перекочевали в Instagram?

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) зафиксировал пугающую тенденцию: рост хэштегов, использовавшихся в так называемых “групп смерти” - пабликах из соцсети “ВКонтакте”, где детей доводили до самоубийства.

Повторный рост активности таких групп во “ВКонтакте” был зафиксирован еще в январе. Тогда РОЦИТ заблокировал и удалил теги, характерные для суицидальных пабликов. Однако на этом дело не закончилось. Теперь аналогичные отметки распространяются среди пользователей Instagram: всего с характерными тегами было опубликовано более 45 тысяч записей.

Организатор “групп смерти” Филипп Будейкин был арестован в ноябре минувшего года. По данным следствия, его действия привели к самоубийству пятнадцати подростков.