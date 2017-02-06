Генпрокуратура РФ отказала Киеву в задержании Януковича

Генпрокуратура Российской федерации отказала Киеву во временном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича, сочтя его преследование политически мотивированным.



На Украине Янукович является фигурантом восьми уголовных дел в том числе о государственной измене. Ни одно из этих расследований не было доведено до суда. В январе 2015 года беглый президент был объявлен в международный розыск. Россия отказалась выдать его украинскому правосудию.



Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год и сбежал из страны в феврале 2014-го после Майдана. Вооруженные протесты с человеческими жертвами привели к смене власти на Украине.



