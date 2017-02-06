В США умер король хип-хопа композитор Дэвид Аксельрод

Знаменитый американский композитор и музыкант, определивший во многом судьбу музыкального направления «хип-хоп» Дэвид Аксельрод скончался 6 февраля в Нью-Йорке на 84-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

Как композитор, Дэвид Аксельрод был одним из немногих, кто удачно и органично мог смешивать джазовые мелодии с ритмами рока и r'n'b. Его темы в своем творчестве использовали знаменитые рэперы Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и трип-хор-музыкант DJ Shadow.

Музыкант DJ Shadow почтил память своего учителя и наставника в «Твиттере». Аксельрода по праву считают героем целого поколения ценителей хип-хопа.

Первый свой альбом - Song of Innocence - Дэвид Аксельрод записал в 1968 году. Всего в фонотеке музыканта и композитора 13 пластинок.