Россиян хотят лишить безлимитного Интернета

Российские пользователи обеспокоены новостью о скором исчезновении безлимитного интернета для телефонов и планшетов. Мобильные операторы намерены изменить условия предоставления доступа в Интернет.

Опция «безлимитный Интернет» может быть отменена уже в этом году, пишут «Ведомости». При этом не исключено сокращение объёма гигабайтов и на других тарифах.

По утверждению специалистов, обычные пользователи, которые периодически смотрят на планшете или смартфоне видео на YouTube, сидят в соцсетях или общаются с друзьями в Viber, потребляют в месяц не больше 5-7 гигабайтов. А мобильным безлимитным Интернетом пользуется небольшое количество россиян — менее 5%, и именно они загружают активность сети и мешают работать в ней другим пользователям. При этом платят все одинаково: и активные пользователи, и те, кто пользуется Интернетом время от времени.





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