Немка изобрела трусы против насильников (ФОТО)

Пятнадцать лет обдумывания и трое мужчин-преследователей послужили толчком и причиной необычного изобретения, которое изобретатель, жительница Германии Сандра Сейлз, называет «Безопасными шортами».

Совершить насилие невозможно, если на девушке надеты «безопасные шорты», уверяет изобретательница. Сандра делится, что задумала такие шорты 15 лет назад, когда шла одна по темной улице и чувствовала себя незащищенной, передает РЕН ТВ.

Технические детали оригинального предмета дамского туалета Сандре никак не давались, но недавно ее преследовали трое мужчин и Сандра столько страху натерпелась, что инженерное решение пришло само собой.

Шорты не позволят их снять против воли хозяйки: поднимется сирена. Сигнал тревоги дама может включить и сама, если почувствует опасность. Сообщается, что защитные трусы не требуют особого ухода и просты в эксплуатации, их удобно носить и нельзя порвать.