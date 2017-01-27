Перенос трубы «Транснефть-Урал» разорит Южуралзолото

Претензии, которые «Транснефть-Урал» выставила ЮГК, могут не только обанкротить саму компанию, но и разорить её партнёров.

Генеральный директор ALFAGROUP Сы Фан выразил озабоченность инцидентом вокруг трубопровода и остановкой работ на Березняковском карьере и просит неотложно принять решительные меры для устранения инцидента. Соответствующая петиция была направлена на имя губернатора области Бориса Дубровского.

«На данный момент АО «Южуралзолото Группа Компаний» приостановила все выплаты по действующим контрактам, так как «Транснефть-Урал» выставила им необоснованный счёт за перенос нефтепровода на сумму 4,5 миллиарда рублей. Выплата данной суммы может стать причиной банкротства АО «Южуралзолото Группа Компаний», что приведёт к потере инвестиций в проект ГОК «Березняковский» на сумму 320 миллионов долларов США, из которых 40 миллионов являются собственными средствами ALFAGROUP, вложенными в данный проект», - говорится в послании.

Представитель ALFAGROUP отмечает, что проект ГОК «Березняковский» является одним из важнейших разделов программы «Шёлковый путь» и инициативы правительства Китайской Народной Республики «Один путь, один пояс». В разработке уникальной технологии для применения в Березняках участвовали китайские государственные научно-исследовательские институты горного дела и металлургии, а также ряд других крупнейших государственных горнопромышленных компаний.

«Решение о приостановке работы на Березняковском карьере нанесло сильнейший удар по сотрудничеству между АО «Южуралзолото Группа Компаний» и нами, а также оказывает крайне негативное влияния на нашу уверенность и надежду на продвижение данного проекта, тем более это также негативно влияет на китайско-российское сотрудничество на межгосударственном уровне», - заключает господин Сы Фан.

- В настоящее время реальное исполнение совместного проекта поставлено в зависимость от прихоти собственников нефтепровода, - считает Управляющий директор «Южуралзолото» Роман Бергер. – При том, что приостановка работ на Березняковском карьере проблему не решает. Участок обводнён, это усугубляется перепадами температур, а выполнить мероприятия по выполаживанию борта карьера нам не дают. Всё это приводит к дальнейшему движению грунта, что может создать аварийную ситуацию.

Работа на Березняковском карьере была приостановлена 16 декабря 2016 года после визита на предприятие специалистов Ростехнадзора и Роснедр. Поводом для принятия решения стала трещина в борту карьера. По мнению представителей «Транснефти», она угрожает нефтепроводу. Каждый день простоя Березняков стоит ЮГК 15 млн рублей.

12 января 2017 года ЮГК получила официальное письмо от «Транснефть-Урал» с требованием оплатить все расходы по переносу участка магистрального трубопровода, расположенного в зоне отработки карьеров Березняковского золоторудного месторождения. Согласно приложенному к письму расчёту специалистов «Транснефть-урал», речь идёт о сумме в 4,6 млрд рублей. Между тем, стало известно о том, что перенос проблемного трубопровода запланирован собственником на 2019 год.

- Получается, что государственная корпорация за наш счёт хочет покрыть затраты на свои плановые работы – мы не можем согласиться с таким подходом, - отмечает Роман Бергер. – На наш взгляд, снять вопрос можно просто досрочным проведением модернизации.

Своё мнение представители ЮГК изложили в обращении, которое направлено Президенту РФ Владимиру Путину.