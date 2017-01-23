«МАТЧ 200 на 11» вошел в тройку лучших PR-проектов Урала

Двадцать самых ярких pr-проектов допущены до финала V региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» - Урал. Среди сильнейших в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» - акция футбольного клуба «Урал» «МАТЧ 200 на 11» в поддержку Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

Напомним, 1 сентября, в новой школе в Академическом районе прошло большое спортивное мероприятие — сразу 200 учеников школы сыграли против 11 игроков ФК «Урал». Соперниками профессиональных спортсменов стали ребята из третьих, четвертых и пятых классов. Школьники разделились по амплуа: часть из них встала в линию защиты, полузащиты, часть — в нападение. Мяч в игру ввел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Исполнительный директор премии Юлия Недосекова отметила, что в этом году уровень конкурсантов был очень высоким: «Жаль, что в шорт-лист допускаются не больше трех работ от номинации. Некоторые проекты были очень достойными, но проиграли буквально несколько пунктов другим работам. Это можно сравнить с биатлоном: разница всего несколько секунд».

Презентации работ, после которых определятся победители, пройдут 27 января в «Ельцин-центре». Проект-обладатель гран-при автоматически попадёт в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Финал состоится в Москве 16-17 февраля.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие уже более 2 000 проектов.