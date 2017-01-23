Ветер развеял смог, жалобы челябинцев прекратились

Единая дежурно-диспетчерская служба ежедневно принимает более тысячи обращений от челябинцев. За минувшую неделю операторам ЕДДС поступило порядка 14.5 тысяч звонков. В последние три дня жалоб на состояние атмосферного воздуха не было.

Напомним, что с позапрошлой пятницы на столицу Южного Урала «напали» НМУ. Из-за отсутствия ветра все вредные вещества оставались в атмосфере над городом. Жители жаловались на плотный сине-белый туман и едкий запах воздуха, который приводил к раздражению слизистых оболочек. Однако уже с пятницы режим неблагоприятных метеоусловий был отменен — поднявшийся ветер разогнал смог.

Как рассказал начальник городского управления гражданской защиты Александр Рымарев сегодня, 23 января, на аппаратном совещании у главы города, за последние три дня диспетчеры не получили ни одного звонка с жалобами на смог. Отметим, что в данный момент городские власти ждут итогов многочисленных проверок Росприроднадзора, которые были проведены на минувшей неделе.