Российские дети придумали новую опасную игру - исчезновение на сутки

В России среди школьников с огромной скоростью распространяется новая игра.

Суть забавы заключается в том, чтобы уйти из дома и максимально хорошо спрятаться от родителей и друзей на целые 24 часа. Это опасное развлечение, как и многие другие, пришло из интернета. Уже сейчас в Ростовской области с разницей всего в двое суток пропали два мальчика. Впоследствии их нашли, однако надо представить себе, что пережили их близкие. Подобное происшествие случилось уже в Зернограде, передает "Российская газета".

Психолог считает, что желание подростков участвовать в подобных играх - это потребность доказать сверстникам свою независимость и смелость. Родителям специалисты советуют направлять энергию своих детей в правильное русло и внимательно наблюдать за их поведением.