Вдребезги разбился миф об особенной «петербургской культуре», культуре «второй столицы» во время дебатов о будущем Исаакиевского собора. Да кто спорит, Петербург — город перегруженный мечтами и надеждами, и любые разочарования тут закономерны. Мы «грузим» Петербург собственными иллюзиями, о чем он нас вроде и не просил. И тем не менее героический миф искусств Петербурга свёрстан и его необходимо реализовывать.



Начало года – самое время для получения опыта в новых сферах культуры. У петербуржцев появилась возможность обогатить свои познания в архитектуре с помощью курса лекций «Грандиозные стили в архитектуре» искусствоведа Виктории Пушкиной.



Историк архитектуры и специалист Комитета по охране памятников прочтёт три лекции, каждая из которых может существовать отдельно, поэтому при должном желании ученик может сам программировать ту информацию, которую ему необходимо получить.



Виктория Пушкина поставила для себя достаточно прикладную цель – научить петербуржцев разбираться в архитектурных ансамблях, которые постоянно предстают перед их глазами.



Одна из трёх лекций уже состоялась, поэтому у желающих записаться и купить билеты осталась возможность узнать о лаконичном классицизме (24 января), а также модерне и эклектике (31 января).



Когда: 24 января, 31 января, 19:30-21:30



Где: Тренинговое пространство «Ministerstvo», Аптекарский пр., д. 4

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