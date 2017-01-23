СК возбудил дело против связанных с «Правым сектором» пятерых россиян

Пятеро россиян, причастных к деятельности запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», стали фигурантами уголовного дела.

Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемые вступили в ряды националистической организации на Украине. По данным правоохранителей, двое из них воевали на стороне украинских силовиков в Донбассе, остальные занимались организационной и пропагандисткой работой.

«Правый сектор» получил известность в ходе массовых акций оппозиции в конце 2013-го – начале 2014 года в Киеве, приведших к свержению президента Виктора Януковича. Впоследствии экстремисты принимали активное участие в боевых действиях на востоке страны.

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