Флешмоб в Симферополе: из автомобилей составили карту Крыма

Около 150 автомобилистов Симферополя приняли участие в патриотическом флешмобе, посвященном Дню Республики Крым. Организатором акции стало общественное движение «Симавто – взаимопомощь на дорогах».

Число желающих принять участие в составлении карты полуострова превысило заявленное число, так что организатором пришлось корректировать планы. к Изначально в «макет» полуострова помещалось около 50 машин, но потом было решено добавить флаг Крыма из 30 машин и растянуть картинку. В итоге в акции смогли поучаствовать около 150 автомобилей.





Фоторепортаж с места событий можно увидеть здесь.

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