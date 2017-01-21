Сегодня в России отмечается День инженерных войск. По этому случаю Минобороны РФ выложило в сеть тематический видеоролик.

На уникальном видео можно увидеть повседневную работу военнослужащих этого вида войск. На кадрах, в том числе и архивных, среди прочего, запечатлены разминирование и сооружение мостов.

Как отметили в оборонном ведомстве, основу инженерных войск в настоящее время, в частности, составляют инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения. В конце прошлого года «АН-онлайн» опубликовали фоторепортаж, посвященный разминированию российскими саперами освобожденного от исламистов города Алеппо в Сирии.

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