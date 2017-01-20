На Приволжской железной дороге в 2016 году в пригородном сообщении было зафиксировано 57 случаев нарушения правил проезда в поездах.

В 2016 году, как отмечают в АО «Саратовская пассажирская пригородная компания» и ОАО «Волгоградтранспригород», на Приволжской магистрали в пригородном сообщении было зафиксировано 57 случаев нарушения правил проезда в поездах (провоз неоплаченной ручной клади, безбилетный проезд и неправильное пользование льготными проездными документами). В том числе в Саратовском регионе - 20 случаев, в Волгоградском регионе – 37.

В течение прошлого года на станциях и остановочных платформах с наибольшим пассажиропотоком (Волгоград-1, Астрахань-1, Молодежная, пл. Ленина) в рамках профилактических мероприятий сотрудниками пригородных компаний проводился перронный контроль. В частности, проверялось наличие проездных документов при посадке пассажиров в пригородные поезда и непосредственно в пути следования по всем направлениям, в том числе на маршрутах: Волгоград-1 – Южная, Волгоград-1 – Канальная, Астрахань – Аксарайская, Астрахань – Олейниково, Саратов – Балашов, Саратов – Озинки.

Кроме того, информация о правилах проезда, действующих услугах и льготах звучала по громкой связи на пригородных вокзалах станций Саратов-1, Волгоград-1, Астрахань-1 и в электропоездах.

В 2016 году в ВолгоградскомрегионахПриволжской магистрали в пригородном сообщении было перевезено около 3 млн пассажиров.

В рамках проекта «Городская электричка» в Волгоградском регионе маршрут Волгоград – Волжский был продлен до остановки Станция Трубная.

В городе Волгограде с 8 декабря организован интермодальный маршрут - по рабочим дням производится бесплатная доставка пассажиров по маршруту Поселок ГЭС - ст. Тракторная-Пасс. - ст. Южная. Условием бесплатного проезда на автобусе является приобретение пассажиром в пути следования билета на электропоезд, либо наличие проездного абонемента на пригородный железнодорожный транспорт.

ОАО «Волгоградтранспригород» введены новые услуги. Например, в пригородных поездах пассажиры могут оформить проездные документы через устройства мобильной связи с использованием приложения «Пригород» и произвести оплату по безналичному расчету.

Для удобства пассажиров в пригородных поездах предоставляется бесплатный доступ к сети Internet по технологии Wi-Fi.

В пригородных кассах станций Волгоградского региона, среди которых Волгоград-1, Волгоград-2, Ельшанка, предоставляется услуга по оплате проездных документов на поезда пригородного сообщения по безналичному расчету с использованием банковской карты.