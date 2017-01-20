На набережной в Ялте помолились за успешный курортный сезон

На набережной Ялты провели Крестный ход и молебен о том, чтобы грядущий курортный сезон прошел успешно.

Данное торжественное мероприятие было приурочено к празднованию Крещения господнего. Праздник начался с Божественной Литургии в Ялтинском соборе Александра Невского, а после сотни горожан отправились в Крестный ход к часовне Новомучеников и Исповедников Российских.

К присутствующим после молебна об успешном курортном сезоне обратился настоятель храма протоиерей Адам Дмитренко, передает "Аргументы недели - Крым". Он пожелал, чтобы Господь помог всем, подарил силы, желание и терпение для того, чтобы осуществлялось все задуманное.