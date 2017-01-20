Специалисты NASA обнародовали очередное видео, на котором показали, как зонд приближается к Плутону. Только на этот раз ролик выполнен в цвете.

Кадры, из которых удалось смонтировать видео, были сделаны зондом. Всего при подготовке ролика задействовали более ста фотографий, которые были сделаны в высоком качестве летом позапрошлого года. Также сообщается, что тогда зонду New Horizons удалось приблизиться к планете на минимальное расстояние, которое составляет более двенадцати тысяч километров, сообщает ria.ru.

Кстати, ранее NASA уже публиковал подобное видео. Правда, оно было в черно-белом варианте.