В Госдуме назвали “ненормальным” купание детей в крещенской проруби

В профильном комитете Госдумы озаботились стремлением родителей окунуть детишек в крещенскую прорубь. По мнению зампредседателя комитета по делам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной, это “ненормально”.

Как заявила депутат в эфире радиостанции “Говорит Москва”, она категорически против того, чтобы маленьких детей окунали в купель в крещенские морозы. Допустимо это может быть только в том случае, если ребенка в течение года подготавливали к этому с помощью закаливания.

Радиостанция отмечает, что большинство педиатров также выступает против практики купания маленьких детей в проруби в праздник Крещения.