СМИ: названы российские регионы, в которых люди стареют быстрее

Своеобразную демографическую карту Российской Федерации составили ученые трех крупнейших профильных ведомств нашей страны - РАНХиГСа, Росстата и Международного института прикладного системного анализа.

Выяснилось, что так называемый «порог старости», предельный возраст граждан в регионе, различается в зависимости от того, о какой области России идет речь, пишет газета "Известия".

Согласно исследованиям, в разных областях РФ старение наступает по-разному, и различия весьма существенны.

ученые отображают через «порог старости» - тот возрастной предел, после которого человек живет не больше 15 лет. В это время у человека меняется его социальное поведение, здоровье и сама Понятие « старение отображают через «порог старости» - тот возрастной предел, после которого человек живет не больше 15 лет. В это время у человека меняется его социальное поведение, здоровье и сама жизнь , то есть наступает старость.

Итак, медленнее всего люди стареют в Ингушетии, Московской области и Дагестане (порог старости - 70,1; 69,7; и 66,9 года соответственно). Самые низкие показатели «порога старости» - в Амурской области (58 лет)в Туве (56,9 лет) и Магаданском крае (58,3 года).