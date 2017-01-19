Антитабачную концепцию Минздрава забраковал Минфин

Планы по борьбе с курением в России, с которыми ранее выступило Министерство здравоохранения, не нашли поддержки в Минфине.

Чиновники Министерства финансов отвергли антитабачную концепцию по нескольким причинам. Главная из них – ведомство не считает целесообразным повышение ставок акцизов на сигареты и введение новых налогов. В Минфине прогнозируют, что в этом случае рынок заполнит контрафактный табак.

Положения разработанной Минздравом антитабачной концепции стали известны в первый рабочий день 2017 года. Документ, в частности, содержит запрет на продажу сигарет россиянам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Концепция подверглась критике со стороны Общественной палаты РФ, а также ряда министерств.