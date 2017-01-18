В Крыму острая неватка врачей и водителей “скорых”

У крымской медицины в настоящее время существует целый ряд проблем и изъянов, но, пожалуй, самым сложным вопросом остается один - катастрофическая нехватка врачей “скорой помощи”.

Как рассказал журналистам “АН-Крым” министр здравоохранения республики Александр Голенко, в эту сферу работники идут крайне неохотно. Их можно понять: работа сложная и даже опасная, ведь по долгу службы сталкиваться приходится с людьми, ведущими асоциальный образ жизни. И хотя техническую базу удалось улучшить покупкой новых автомобилей, это не решило и части проблем, ведь водителей “скорых” не хватает еще больше, чем врачей.

По-прежнему не решен и вопрос очередей в поликлиниках. Предпринятые меры, в том числе и онлайн-запись к врачам, помогают мало: для полноценного обслуживания граждан не хватает специалистов. Доступность МРТ тоже под вопросом: аппараты закупили, но это только 30% от требуемого количества.

Тем не менее министр отметил, что смертность на территории Крыма в 2016 году снизилась. Благодаря тому, что медицинской помощью и лекарственными препаратами удалось обеспечить большее количества граждан.

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