Милонов предложил запретить “Дом-2” и уже придумал ему альтернативу

Известный своими неоднозначными предложениями депутат Виталий Милонов на этот раз заявил, что показ шоу, подобных “Дому-2” на российском телевидении необходимо запретить.

С таким предложением депутат выступил на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривался законопроект об увеличении срока со дня подачи заявления о расторжении брака до собственно развода.

По мнению Милонова, такие передачи, на формирование неправильного восприятия гражданами понятия супружества влияют такие передачи, как “Дом-2”. Вместо того, чтобы учить, как налаживать отношения, подобные шоу пропагандируют принцип “Бери от жизни все”, сообщает РИА Новости. Депутат предлагает убрать “Дом-2” из эфира, а вместо него показывать более полезные передачи - например, кулинарные и плотницкие шоу.