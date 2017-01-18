Россиянам младше 21 года могут перестать продавать алкоголь

Гражданам России моложе 21 года могут перестать продавать алкогольные напитки в магазинах.

Это станет возможным в рамках разработанного Минздравом проекта стратегии здорового образа жизни до 2025 года. Как сообщает ТАСС, в настоящий момент в России запрещено продавать спиртное людям, которым не исполнилось 18 лет.

Отмечается также, что в ходе реализации новой стратегии ведомство планирует ужесточить ограничительные меры для курильщиков. В частности, предлагается ввести запрет на продажу табака посредством интернета. Вероятно, через интернет не будут больше продавать и алкоголь.