Завтра школьники Челябинска вернутся к занятиям

Карантин по гриппу и ОРВИ закончился, поэтому уже в четверг, 19 января, учащиеся школ Челябинска вернутся к занятиям.

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по делам образования, на сегодняшнем штабе по вирусным заболеванием было принято решение о прекращении карантина для школьников. Эпидемиологическая ситуация их возрастной группы благодаря карантинным мероприятиям пришла в норму, и причин лишать детей учебного процесса больше нет. В то же время медики убедительно просят родителей не отправлять детей в школу, если они еще не выздоровели или не завершили плановое лечение.

Напомним, что в январе этого года школьники Челябинска проучились считанные дни. Вначале карантин ввели до 15 января, но потом его продлили до 18 января включительно. Отметим, что вместе с челябинскими школьниками к занятиям приступят ученики школ Миасса и Копейска. А вот в Магнитогорске ситуация пока нестабильна, и карантин был продлен до начала следующей недели.