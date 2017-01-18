«Сбербанк» прокомментировал инцидент с ночевкой бомжа в отделении
18 января 2017, 14:30 [«АН-онлайн», Ю. Соболева ]
Позапрошлым вечером в отделении Сбербанка на площади Павших борцов в Волгограде был замечен неизвестный мужчина, который спал прямо на полу. Пресс-служба банка сообщила, что для таких случаев во всех офисах установлены камеры видеонаблюдения и тревожная кнопка.
Напомним, что инцидент произошел 16 января около 8 часов вечера в отделении №8621/0104 в Центральном районе. Местная жительница не смогла получить необходимые услуги, поскольку увидела на полу отделения спящего бомжа.
– Как обычно, после работы я заскочила в Сбербанк на площади – и сразу вышла из помещения. Снимать наличность в присутствии мерзко пахнувшего и представлявшего потенциальную угрозу моей безопасности бомжа я посчитала неразумным,– рассказала Людмила Т.
После публикации материала о случае с местной жительницей, в редакцию ИА «СоцИнформБюро» поступило официальное письмо от пресс-службы «Сбербанка». В нем журналистов заверили, что каждое отделение безопасно для горожан.
- Круглосуточные зоны самообслуживания банка не оборудованы электронными замками. Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме, все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обращения клиента банк незамедлительно принимает соответствующие меры, — говорится в письме.
продолжение материала на портале "СОЦИНФОРМБЮРО" 17.01.17